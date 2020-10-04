«Локомотив» заинтересован в игроке «Атлетико»

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего мадридского «Атлетико» Николе Калиниче.

Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

При этом «железнодорожники» — не фавориты в борьбе за футболиста. Основным претендентом на Калинича стал «Торино».

В прошедшем сезоне Калинич играл в чемпионате Италии — он выступал на правах аренды за «Рому», в которой провел 19 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» считает ужасной группу Лиги чемпионов.