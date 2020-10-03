Массажист Кокорина назвал маразмом обвинения в травмах игрока

Сергей Колесников, массажист футболиста московского «Спартака» Александра Кокорина, отреагировал на обвинения в частых травмах футболиста, передает «Чемпионат.com».

«Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, еще с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно», — сказал Колесников.

Напомним, 2 октября наставник красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что Кокорин пропустит матч против петербургского «Зенита» из-за повреждения.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стали известны причины и характер травмы Кокорина.