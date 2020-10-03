Экс-ученица Тутберидзе рассказала о взаимоотношениях Медведевой и Загитовой

Бывшая ученица Этери Тутберидзе Дарья Паненкова рассказала о том, какие были взаимоотношения у двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и победительницы Олимпийских игр — 2018 Алины Загитовой, передает «Спорт-Экспресс».

Фигуристки вместе занимались в группе у Тутберидзе до весны 2018 года. В мае Паненкова и Медведева прекратили сотрудничество со специалистом, Медведева переехала в Канаду, где два года работала под руководством Брайана Орсера. Однако осенью 2020 года она вновь вернулась в группу Тутбридзе. Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

«В плане общения между ними все было нормально, они разговаривали. Но когда выходили на лед, то боролись друг против друга, старались сделать элементы лучше, чем другая. Это нормально. Но я не замечала, чтобы у них были плохие отношения», — поделилась Паненкова.

Ранее бывшая фигуристка рассказала, как шутки Тутберидзе доводили ее до слез.