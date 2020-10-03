Легендарный хоккеист Каменский поделился мнением о будущем «Тампы»

Легендарный хоккеист Валерий Каменский поделился мнением о будущем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампы-Бэй Лайтнинг», передает газета «Известия».

Экс-спортсмен отметил, что успех команды, которого клуб достиг в этом сезоне, вполне закономерен, однако повторить его в будущем будет достаточно трудно.

«Предсказать трудно. Многое будет зависеть от игроков, тренеров и руководства. От того, насколько сохранят свою форму лидеры, какие обмены проведет «Тампа», кем усилится, как удачно сработает с молодежью на драфте», — заявил он.

«Тампа» выиграла Кубок Стэнли — 2020, обыграв в финальной серии «Даллас Старз» с результатом 4 - 2.

Ранее сообщалось, что финалист Кубка Стэнли «Даллас» хочет продлить контракт с Худобиным.