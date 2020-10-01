Медведева и Косторная выступят на этапе Гран-при в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и победительница первенства Европы Алена Косторная выступят на московском этапе Гран-при, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут в российской столице с 20 по 22 ноября. Также в женском одиночном катании выступят Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Анастасия Гулякова.

В соревнованиях мужчин свои программы представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Петр Гумменник, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Роман Савосин.

В парном катании выступят Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Алина Пепелева / Роман Плешков.

За победу в танцах на льду поспорят Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Аннабель Морозова / Андрей Багин, Софья Шевченко / Игорь Еременко, Ксения Конкина / Павел Дрозд и Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин.

Ранее сообщалось, что финал Гран-при по фигурному катанию отложен из-за пандемии.