Полузащитник «Атлетико» может перейти в «Зенит»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Эктор Эррера может оказаться в чемпионате России в нынешнее трансферное окно.

Как утверждает AS, на 30-летнего мексиканца с предложением вышел петербургский «Зенит». По информации источника, футболист изучает условия, выдвигаемые сине-бело-голубыми. Если Эррера в итоге перейдет в российский клуб, то «матрасники» предпримут попытку подписать хавбека «Арсенала» Лукаса Торрейру.

Эррера выступает за «Атлетико» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел лишь шесть матчей в чемпионате Испании, отметившись одним голом.

Ранее сообщалось, что на форварда «Зенита» Алексея Сутормина претендуют три клуба.