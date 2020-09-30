Колодин оценил смену тренера в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин высказался о смене тренера в столичном клубе, передает газета «Известия».

После того, как команда вылетела из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда, проиграв «Локомотиву» из Тбилиси, а также потерпела поражение в чемпионате России от подмосковных «Химок», с поста главного тренера был уволен Кирилл Новиков. Команду будет тренировать Александр Кульчия.

«Новиков решил уйти сам, а руководители его поддержали. Сказались две неудачи — с тбилисским «Локомотивом» и «Химками». В последних играх результата нет, поэтому надо что-то менять», — заявил Колодин.

Ранее сообщалось, что экс-хавбек «Динамо» Гусев поделился мнением о смене тренера в клубе.