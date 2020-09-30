Чемпион мира по вольной борьбе оценил шансы Хабиба в бою с Гэтжи

Чемпион мира по вольной борьбе Гаджимурад Рашидов поделился мнением о шансах российского бойца Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи, передает News.ru.

Бойцы встретятся в рамках турнира UFC 254, который состоится 25 октября на «Бойцовском острове» в Дубае (ОАЭ). Поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит вечер, а на его кону будет стоять пояс чемпиона промоушена в легком весе, которым сейчас владеет россиянин.

«В каждом его бою за чемпионский пояс говорили об опасности предстоящего соперника, будь то Макгрегор, Порье или сейчас Гэтжи. Хабиб не испытывает перед ними страха и будет действовать так, как он умеет и, думаю, снова сделает свое дело», — заявил Рашидов.

Ранее сообщалось, что пресс-служба UFC представила постер к бою Хабиба и Гэтжи.