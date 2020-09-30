Месси: несу ответственность за свои ошибки

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к поклонникам каталонского клуба, передает Diario Sport.

В это летнее трансферное окно Месси объявил о своем желании покинуть команду. Одной из основных причин послужило разгромное поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Однако руководство каталонской команды не отпустило форварда.

«Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их и допустил, то это было только ради того, что «Барселона» стала лучше и сильнее.

Сочетание страсти с воодушевлением и мотивацией – единственный ключ к достижению целей», — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что президент «Атлетико» не исключил трансфер Месси.