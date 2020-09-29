Рублев одержал волевую победу в первом круге «Ролан Гаррос»
Василий Учаев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.
Во встрече первого раунда 12-я ракетка мира одержал волевую победу над представителем США Сэмом Куэрри со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 21 минуту.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В следующем круге Рублев сыграет с испанцем Алехандро Давидович Фокина.
«Ролан Гаррос» проходит с 27 сентября по 12 октября. Общий призовой фонд турнира составляет €38 млн.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос». 1-й круг
Андрей Рублев (Россия) — Сэм Куэрри (США) — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3.