«Барселона» разгромила «Вильярреал» благодаря дублю Фати

«Барселона» нанесла разгромное поражение «Вильярреалу» в матче третьего тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Ансу Фати, также отличился Лионель Месси. Еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Пау Торрес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Барселона» на выезде встретится с «Сельтой» из «Виго», а «Вильярреал» примет «Алавес».

Ранее сообщалось, что Месси повторил достижение защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Испания. Примера. 3-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Вильярреал» (Вильярреал) — 4:0

Голы: 1:0 — Фати, 15; 2:0 — Фати, 19; 3:0 — Месси, 35' (пенальти); 4:0 — Торрес, 45 (автогол).