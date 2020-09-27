UFC представил основной кард турнира, на котором подерется Хабиб

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится долгожданный 254-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого непобежденный чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов сойдется в клетке с обладателем временного титула Джастином Гэтжи.

Руководство промоушена окончательно определилось с основным кардом ивента и официально представило его в Instagram.

Стоит отметить, что в соглавном событии будут биться экс-чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Помимо этого, в основном карде выступят еще три россиянина: речь идет об Александре Волкове, Исламе Махачеве и Магомеде Анкалаеве.

Ранее глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки.