Экс-голкипер «Сибири» погиб в автомобильной аварии

Вратарь «Динамо-Алтай» Вадим Орехов скончался в результате автомобильной аварии.

Информация о трагедии появилась на официальном сайте клуба.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея – всем, кому он был дорог. Память о нем навсегда останется с нами», — сказано в сообщении.

Орехову было 25 лет. В сезоне-2013/2014 игрок дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), проведя 45 секунд за «Сибирь» в игре с «Атлантом».

Ранее сообщалось, что хоккеист клуба «Омск» погиб в драке.