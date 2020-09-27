Голкипер «Далласа» Худобин отразил более 700 бросков за один плей-офф

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 717 бросков по своим воротам за один плей-офф Кубка Стэнли, сообщает NHL Public Relations.

По этому показателю российский вратарь уступает лишь Тиму Томасу (798, «Бостон», 2011 год) и Кирку Маклину (761, «Ванкувер», 1994). Статистика отраженных бросков ведется с сезона-1955/56.

В пятом матче финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» в овертайме одержал победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» — 3:2, не позволив противникам выиграть Кубок Стэнли после этой встречи. Худобин отразил 39 бросков по своим воротам из 42.

Счет в серии — 3 - 2 в пользу «Тампы». Следующая игра пройдет 29 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Далласа» высоко оценил уровень игры Худобина.