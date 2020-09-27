«Реал» в большинстве обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании

В очередном матче третьего тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» оказался сильнее «Бетиса».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Федерико Вальверде и Серхио Рамос. Еще один мяч в собственные ворота отправил Эмерсон.

У проигравшей команды отличились Аисса Манди и Уильям Карвалью.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана набрали четыре очка и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче против «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ).