Генеральный директор «Зенита» рассказал о серьезном разговоре с командой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после победы над «Уфой» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о серьезном разговоре с командой, передает ТАСС.

Это было связано с тем, что в последних четырех турах команда набрала всего пять очков — «Зенит» выиграл один матч, дважды поделил очки с соперником и один раз проиграл.

«У нас после матчей, в которых мы потеряли семь очков был очень серьезный разговор и с тренерским штабом, и с ребятами. Мы обсудили все вопросы, относящиеся к организации нашей жизни в клубе», — заявил Медведев.

«Зенит» разгромил «Уфу» со счетом 6:0.

Ранее сообщалось, что Дзюба поделился мыслями после победы «Зенита» над «Уфой».