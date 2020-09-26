Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Уфу» в матче чемпионата России

Петербургский «Зенит» разгромил «Уфу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу петербургского клуба.

В поединке отличились Сердар Азмун, который оформил дубль, и Артем Дзюба, который отправил в ворота противника пять мячей. Еще один гол на свой счет записал Алексей Сутормин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата России, деля место с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что стали известны составы на матч РПЛ между «Зенитом и «Уфой».

Чемпионат России. 9-й тур

«Зенит» — «Уфа» — 6:0

Голы: 1:0 — Азмун, 24; 2:0 — Дзюба (пенальти), 32; 3:0 — Азмун, 61; 4:0 — Дзюба, 72; 5:0 — Дзюба, 88; 6:0 — Сутормин, 90+2.