Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Уфу» в матче чемпионата России
Анастасия Мартыненко
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Петербургский «Зенит» разгромил «Уфу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу петербургского клуба.
В поединке отличились Сердар Азмун, который оформил дубль, и Артем Дзюба, который отправил в ворота противника пять мячей. Еще один гол на свой счет записал Алексей Сутормин.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Зенит» занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата России, деля место с московским «Спартаком».
Ранее сообщалось, что стали известны составы на матч РПЛ между «Зенитом и «Уфой».
Чемпионат России. 9-й тур
«Зенит» — «Уфа» — 6:0
Голы: 1:0 — Азмун, 24; 2:0 — Дзюба (пенальти), 32; 3:0 — Азмун, 61; 4:0 — Дзюба, 72; 5:0 — Дзюба, 88; 6:0 — Сутормин, 90+2.