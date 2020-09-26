World Athletics продлила срок рассмотрения дорожной карты ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила срок рассмотрения дорожной карты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2021 года, сообщает сайт организации.

Отмечается, что причиной данного решения стало то, что ВФЛА сейчас не располагает ресурсами для подготовки подробного плана.

Напомним, World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в организации. В нее должны войти представители спортсменов, Олимпийского комитета России (ОКР), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и два независимых эксперта.

Одним из экспертов стала Маргарита Пахноцкая, которая занимала пост заместителя гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.

Ранее сообщалось о том, что экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев приговорен к трем годам тюрьмы.