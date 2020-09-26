«Тампа-Бэй» в четвертом матче финала Кубка Стэнли обыграла «Даллас»

В четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Даллас Старз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд, Алекс Киллорн, Кевин Шаттенкирк и Брэйден Пойнт, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличились Джон Клингберг, Кори Пэрри и Джо Павелски (дважды).

После этой игры счет в серии стал 3:1 в пользу «молний».

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг прокомментировал итог игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной команды (КХЛ) против казанского «Ак Барса».