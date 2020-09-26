Экс-защитник «Спартака» Боккетти мог вернуться в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти мог вернуться в нынешнее межсезонье в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает журналист Вячеслав Короткин.

По информации источника, услуги итальянца, в настоящее время защищающего цвета «Вероны», были предложены «Краснодару», однако «быки» из-за лимита на легионеров не стали рассматривать возможность подписания игрока.

Напомним, что в составе красно-белых Боккетти завоевал чемпионский кубок, а также стал обладателем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча против «Арсенала» в рамках третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).