Наставник «Аталанты»: Иличич спрашивал меня про Миранчука

Андрей Черников

Наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, что хавбек Йосип Иличич расспрашивал его о новичке команды Алексее Миранчуке, передает Football Italia.

«Если Йосип сможет сыграть, не будет людей счастливей нас. Он вернулся и уже шутит. Про Миранчука он спросил меня: «Что есть у него, чего нет у меня?» Я ответил: «Несомненно, голова», — сказал Гасперини.



Напомним, россиянин перешел в «Аталанту» летом из московского «Локомотива».

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