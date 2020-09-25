Экс-тренер сборной России назвал глупым решение CAS по Зайцевой

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворять апелляцию экс-биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.

Суд принял решение оставить в силе наказание Зайцевой по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, но при этом оправдал Яну Романову и Ольгу Вилухину, которые проходили по этому же делу.

«Решение выглядит глупо. Романова и Зайцева тренировались в моей группе вместе, но одну оправдывают, а вторую — наказывают. Я убежден в чистоте обеих спортсменок — Ольга никогда не принимала допинг, тем более на Олимпийских играх», — заявил Пихлер.

Ранее сообщалось, что Губерниев жестко высказался о решении CAS по Зайцевой.