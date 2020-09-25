Червиченко: «Спартак» смотрелся бы лучше в Лиге Европы

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре столичной команды, передает «ВсеПроСпорт».

Специалист отметил, что московский клуб смотрелся бы предпочтительнее команд, которые уже завершили выступление. В третьем квалификационном раунде «Ростов» проиграл «Маккаби» Хайфа со счетом 1:2. Примечательно, что клуб открыл счет в матче, однако удержать преимущество не смог. Во втором раунде турнира московское «Динамо» уступило «Локомотиву» из Тбилиси.

«Спартак» в этом году очень продуманно лишил возможности себя критиковать, не попав в еврокубки. Сейчас красно-белые смотрелись бы лучше «Ростова» и «Динамо» в Лиге Европы. «Спартак» неплохо играет: команда образуется, связи налаживаются», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин отказался называть вылет «Ростова» из Лиги Европы позором.