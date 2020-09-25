Мостовой — о вылете «Ростова»: «Маккаби» выбил миллионеров

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Ростова» из Лиги Европы, передает «Чемпионат.com».

В третьем квалификационном раунде подопечные Валерия Карпина проиграли «Маккаби» Хайфа со счетом 1:2. Примечательно, что «Ростов» открыл счет в матче, однако удержать преимущество не смог.

«Уровень нашего футбола падает. Кто-то говорит, что причина в пандемии. Но пандемия-то по всему миру. Злую шутку играет денежный разврат. Сейчас «Маккаби» выбил миллионеров», — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось, что Карпин отказался называть вылет «Ростова» из Лиги Европы позором.