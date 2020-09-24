Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА.

В матче за трофей команда одолела «Севилью» из Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в дополнительное время.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче открыла «Севилья», на 11-й минуте Лукас Окампос реализовал пенальти. «Бавария» сравняла на 34-й минуте благодаря точному удару Леона Горецки с передачи Роберта Левандовски.

На 104-й минуте мюнхенцев вперед вывел Хави Мартинес.

Стоит отметить, что гол Левандовски на 52-й минуте был отменен после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Ранее сообщалось, что стали известны стартовые составы на матч Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Севилья».

Суперкубок УЕФА

«Бавария» (Германия) — «Севилья» (Испания) — 2:1

Голы: 0:1 — Окампос (пенальти), 11; 1:1 — Горецка, 34; 2:1 — Мартинес, 104.