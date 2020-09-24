Федун награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени»
Андрей Черников
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени».
Стоит отметить, что награда вручена за вклад в развитие нефтегазовой отрасли России. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Поздравляем Леонида Арнольдовича», — говорится в сообщении клуба.
Ранее Федун отреагировал на победу «Спартака» над казанский «Рубином».