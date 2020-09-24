Роднина предложила Тутберидзе искать причину ухода фигуристов в самой себе

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина предложила тренеру Этери Тутберидзе искать причину ухода фигуристов из ее группы в себе самой.

В межсезонье специалиста покинули чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова.

«Значит, ей надо задавать вопрос себе. Меня так тренер учил - если у тебя ошибка, ищи ее у себя, а уже потом — кто на нее влияет», — цитирует Роднину ТАСС.

Также бывшая спортсменка заявила, что не видит проблемы в переходах фигуристов.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе отговорила олимпийскую чемпионку Алину Загитову от перехода в академию победителя Игр-2006 Евгения Плющенко.