Тутберидзе отговорила Загитову от перехода к Плющенко

Российский тренер Этери Тутберидзе отговорила олимпийскую чемпионку Алину Загитову от перехода в академию победителя Игр-2006 Евгения Плющенко, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации издания, фигуристка впервые контактировала с бывшим спортсменом осенью 2019 года во время гастролей ледового шоу. Загитова обратилась к Плющенко за советами по изучению четверных прыжков, после чего олимпийский чемпион предложил ей сменить обстановку и потренироваться у него в академии. Спортсменка в ответ заявила, что возьмет паузу, чтобы все обдумать.

После неудачного выступления в финале Гран-при, где Загитова заняла последнее место, вероятность перехода была крайне высока. Фигуристка всерьез рассматривала возможность перехода в академию Плющенко, но тогда Тутберидзе смогла уговорить спортсменку от ухода из группы.

Отмечается, что общение Загитовой и экс-спортсмена не прекратилось. В марте 2020 года Плющенко предложил Алине выступить в качестве участницы в одном из его коммерческих ледовых проектов.

Ранее сообщалось, что супруга Плющенко Яна Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию мужа.