Глава «Самбо-70» пристыдил Плющенко и назвал его бездельником

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о скандале с перепиской продюсера Яны Рудковской и олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Ранее тренерский штаб Этери Тутберидзе опубликовал в сториз Instagram скриншоты переписки, в которой Рудковская приглашала фигуристку в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Плющенко — бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление. Нам ни за что не стыдно. И Евгения Медведева, и Загитова, и Алена Косторная с Александрой Трусовой — все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные плющенки, Рудковская на ней пиарятся», — приводит слова Лайшева сайт телекомпании «Новый век».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала малоинтересным скандал с перепиской Рудковской и Загитовой.