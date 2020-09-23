Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о публикации командой Этери Тутберидзе скриншотов переписки супруги экс-фигуриста Яны Рудковской с победительницей Игр Алиной Загитовой.

Тренерский штаб Тутберидзе опубликовал в сториз Instagram скриншоты переписки, в которой Рудковская приглашала фигуристку в академию мужа.

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия!» — написал в сториз Плющенко.

Ранее Рудковская ответила команде Тутберидзе насчет «переманивания» Загитовой.