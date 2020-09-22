Гендиректор «Зенита» высказался о решении РФС признать гол Дзюбы ошибкой

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о заявлении Российского футбольного союза (РФС) об ошибочно засчитанном голе нападающего Артема Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура чемпионата страны.

Форвард отличился на четвертой минуте встречи. Гол вызвал много споров, так как во время передачи Данилы Кругового Дзюба находился на линии офсайда. Главный арбитр Сергей Карасев сперва зафиксировал положение «вне игры», но после подсказки от VAR засчитал мяч. Позднее в РФС признали, что видеоарбитр Алексей Матюнин и его ассистент неправильно расположили линию офсайда.

«Глупо оспаривать вердикт судейского комитета. Единственное я бы хотел высказать пожелание, чтобы спорные судейские вопросы наши руководители комментировали и показывали как можно скорее, а не через несколько дней после матча», — цитирует Медведева Sport24.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов обвинил в предвзятости судью матча с «Зенитом».