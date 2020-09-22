Плющенко ответил, считает ли сильной группу Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о школе «Самбо-70», в структуру которой входит группа «Хрустальный», где тренирует Этери Тутберидзе.

В межсезонье ряд фигуристов из «Хрустального» перешел в «Ангелы Плющенко».

«Мы готовим наших спортсменов, делаем одно дело. Я считаю, что команда Тутберидзе — это сильные специалисты. «Самбо-70» — сильная школа. Они тоже не сразу начали, шли постепенно. Все впереди», — сказал Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Плющенко рассказал, что «не перекупал» Александру Трусову и Алену Косторную.