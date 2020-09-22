Плющенко — о Трусовой и Косторной: никто никого не перекупал

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о переходах в свою группу двух бывших учениц Этери Тутберидзе — Алены Косторной и Александры Трусовой.

По словам тренера, информация о том, что «Ангелы Плющенко» переманили спортсменок из «Хрустального», не соответствует действительности.

«Никто никого не переманивал, не перекупал, как пишут наши диванные эксперты. Перекупить или переманить спортсмена в фигурном катании, если все идеально складывается в группе, — невозможно. Мы не футбол и хоккей. Может, это будет в будущем, какие-то контракты, выплаты клубам. Я никого не переманивал и не переманиваю. Сложился стереотип, что я звоню кому-то, мои агенты работают. Если бы так было можно, то вся бы страна каталась у меня, наверное», — произнес Плющенко в интервью телеканалу »Россия 24».

Ранее сообщалось, что Трусова считает правильным свое решение перейти к Плющенко.