«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» и сравняла счет в финале Кубка Стэнли
Вадим Балканов
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Во втором матче финала Кубка Стэнли 2020 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старз».
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендан Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Джо Павелски и Маттиас Янмарк.
После этой игры счет в серии стал равным — 1:1.
Ранее сообщалось, что голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибак стал лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).