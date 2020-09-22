«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» и сравняла счет в финале Кубка Стэнли

Во втором матче финала Кубка Стэнли 2020 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендан Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Джо Павелски и Маттиас Янмарк.

После этой игры счет в серии стал равным — 1:1.

Ранее сообщалось, что голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибак стал лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).