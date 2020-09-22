«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Вулверхэмптон»

В очередном матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон».

Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Де Брейне, Фил Фоден и Габриэл Жезус.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Рауль Хименес.

Этот успех позволил подопечным Хосепа Гвардиолы набрать свои первые три очка в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что наставник греческого ПАОКа Абел Феррейра поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара».