Ученик Тутберидзе: Этери Георгиевна посоветовала мне идти в «Ледниковый период»

Ученик Этери Тутберидзе Всеволод Князев рассказал, что наставница посоветовала ему стать участником «Ледникового периода».

«Этери Георгиевна сказала, что мне это поможет улучшить скольжение и артистизм, наработать опыт. Я действительно стал лучше скользить благодаря участию в этом шоу, и наставник Роман Костомаров мне помог советами. На тренировках с ним мы работали над скольжением и артистизмом», — передает слова фигуриста корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.



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