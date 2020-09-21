Ученик Тутберидзе рассказал, что сделал ради попадания в группу

Ученик Этери Тутберидзе Всеволод Князев рассказал, как попал в «Хрустальный».

«Я приехал в «Хрустальный» в 2018 году, чтобы на меня посмотрели. Вышел на тренировку, позанимался где-то час. С нами работали Сергей Викторович Дудаков и Даниил Маркович Глейхенгауз. Потом вышла Этери Георгиевна и сказала, что я остаюсь на месяц. Это был испытательный срок. Этери Георгиевна давала мне задания на прыжки и каскады, и я должен был их выполнить. Но уже спустя неделю она сообщила, что берет меня в группу», — передает слова фигуриста корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.



Ранее ученица Тутберидзе Майя Хромых упала с четверного прыжка в Сызрани.