Стали известны составы на матч «Динамо» — «Ахмат»
Андрей Черников
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом».
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Шиманьски, Моро, Н'Жи, Ордец, Фомин, Грулев, Лесовой.
«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Быстров, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Нижич, Богосавац, Тимофеев.
Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Леонид Федун заблокировал трансфер защитника Ильи Кутепова в «Динамо».