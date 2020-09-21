Министр спорта рассказал о реакции WADA на увольнение Гануса из РУСАДА
Василий Учаев
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Министр спорта Олег Матыцин рассказал о реакции Всемирного антидопингового агентства (WADA) на увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Решение об отставке было принято общим собранием учредителей организации. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса из-за нарушений, которые выявили в ходе аудиторской проверки.
«Негативной реакции нет, есть внимательная, осторожная и, на мой взгляд, уважительная позиция WADA по решению, которое приняло собрание учредителей РУСАДА», — цитирует Матыцина ТАСС.
Министр отметил, что в ведомстве не отмечают деструктивных или жестких мер со стороны WADA.
Ранее Ганус заявил о далеко идущих последствиях своего увольнения.