Тренер группы Тутберидзе: после открытых прокатов Медведевой ставили уколы

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал физическое состояние двукратной серебряной призерки Олимпийских игр в Пхенчхане Евгении Медведевой.

«Примерно через месяц у Медведевой будет первый этап. По поводу второго пока не могу сказать. Наверное, оставят Москву. В Сызрани же Евгения не смогла выступить, потому что у нее до сих пор побаливает спина, и после открытых прокатов ей делали уколы.

Какие уколы? Не настолько специалист в этом деле. Но в таком состоянии ей было просто невозможно сюда приехать. Думаю, что Жене пошли навстречу в связи с ее переходом», — передает слова специалиста корреспондентка «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ранее сообщалось, что Даниил Глейхенгауз рассказал о деталях работы с программами Евгении Медведевой.