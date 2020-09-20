Гол Бистровича принес ЦСКА победу над «Уфой» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл «Уфу» в матче восьмого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Кристиян Бистрович.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА (16 очков) занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче армейцы примут московский «Локомотив»

«Уфа» (5) располагается на 14-й строчке. В девятом туре клуб на выезде сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее «Уфа» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур

«Уфа» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 0:1

Голы: 0:1 — Бистрович, 64.