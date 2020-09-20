35 сэйвов Худобина принесли «Далласу» победу над «Тампой»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Даллас Старз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Старз».

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отличился в матче, отдав результативную передачу на Джейми Олексяка. Вратарь победителей Антон Худобин отразил 35 бросков по своим воротам из 36.

Игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отличиться в игре не смогли и очков не набрали.

Счет в серии стал в пользу 1 - 0 в пользу «Далласа».

Ранее сообщалось, что тренер «Далласа» оценил игру Худобина перед стартом финала Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли. Финал. 1-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» — 1:4

0:1 — Хэнли (Хинц), 05:40;

1:1 — Гурд (Коулман, Гудроу), 12:32;

1:2 — Олексяк (Радулов, Хейсканен), 32:30;

1:3 — Кивиранта (Линделль, Клингберг). 39:32

1:4 — Дикинсон (Янмарк), 58:42.