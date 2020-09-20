35 сэйвов Худобина принесли «Далласу» победу над «Тампой»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Даллас Старз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Старз».
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отличился в матче, отдав результативную передачу на Джейми Олексяка. Вратарь победителей Антон Худобин отразил 35 бросков по своим воротам из 36.
Игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отличиться в игре не смогли и очков не набрали.
Счет в серии стал в пользу 1 - 0 в пользу «Далласа».
Ранее сообщалось, что тренер «Далласа» оценил игру Худобина перед стартом финала Кубка Стэнли.
Кубок Стэнли. Финал. 1-й матч
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» — 1:4
0:1 — Хэнли (Хинц), 05:40;
1:1 — Гурд (Коулман, Гудроу), 12:32;
1:2 — Олексяк (Радулов, Хейсканен), 32:30;
1:3 — Кивиранта (Линделль, Клингберг). 39:32
1:4 — Дикинсон (Янмарк), 58:42.