19-летний вратарь тбилисского «Локомотива» Георгий Мамардашвили прокомментировал победу над московским «Динамо» в Лиге Европы, передает Sport24.

Матч, который состоялся 17 сентября в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы, завершился победой грузинского клуба со счетом 2:1. Мамардашвили отметил, что эта победа стала исторической для команды.

«Я уже говорил, что футбол — командная игра. «Динамо» — сильный соперник, но мы не имели права проигрывать. Эта победа навсегда вписала имя нашего клуба в историю футбола», — заявил голкипер.

Ранее сообщалось, что грузинский политик назвал местью России вылет «Динамо» из Лиги Европы.