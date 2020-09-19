Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мыслями после ничьи с «Уралом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По его словам, действующие чемпионы страны не заслужили победу над командой Юрия Матвеева.

«Мы знали, что будет сложная игра. Чего мы не знали, так это того, что мы сыграем вот так. Первые 20-25 минут мы провели неплохо, но этого не хватило.

Если честно, то мы были недостаточно хороши. Мы определенно должны улучшить нашу игру, так как подобного уровня нам не хватит, чтобы бороться с топами», — сказал хорват.

Ранее сообщалось, что форвард «Урала» Андрей Панюков поделился впечатлениями от гола «Зениту».