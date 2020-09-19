Щербакова: испытала шок от возвращения Медведевой

Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Анна Щербакова оценила возвращение в группу двукратной серебряной призерки Олимпийских игр в Пхенчхане Евгении Медведевой. Ее слова передает корреспондентка «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

По ее ощущениям, возобновление тренировок 21-летней спортсменки в «Хрустальном» оказалось внезапным.

«Впечатления от возвращения в группу Евгении Медведевой? Я совсем не ожидала, никаких предпосылок к этому не было. Испытала точно такой же шок, как и все. Но мы с Женей много лет катались и до этого, поэтому обстановка привычная, все хорошо.

Обидно ли, что Женя не приехала в Сызрань со мной? Ну, у нее же свой график подготовки к соревнованиям. Они это сами с тренерами решают», — сказала Щербакова.

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