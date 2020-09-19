Дзюба вышел на второе место по системе «гол+пас» в РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вышел на второе место по системе «гол+пас» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

После забитого мяча в ворота екатеринбургского «Урала» в игре восьмого тура чемпионата России, на счету 32-летнего форварда стало 200 очков результативности (121 год + 79 голевых передач).

По данному показателю Дзюба уступает лишь экс-форварду столичного «Локомотива» Дмитрию Лоськову, у которого 275 очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России Максим Глушенков на следующей неделе отправится на операцию в Италию.