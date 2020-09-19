«Локомотив» проиграл борьбу за форварда «Порту» китайскому клубу

Нападающий «Порту» Тикиньо продолжит карьеру в Китае, сообщает A Bola.

По информации издания, футболист принял предложение клуба «Тяньцзинь Тэда». Китайский клуб заявил о готовности приобрести игрока €10 млн и перебил предложение московского «Локомотива», рассчитывавшего заплатить за трансфер форварда €9 млн.

Отмечается, что «Тяньцзинь Тэда» предложил футболисту контракт с зарплатой €3 млн в год.

Тикиньо выступает за «Порту» с 2017 года. Он принял участие в 140 матчах, в которых забил 65 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рискует проиграть борьбу за нападающего «Порту».