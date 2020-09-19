Левандовски — о разгроме «Шальке»: неплохое начало

Анастасия Мартыненко
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Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о разгроме «Шальке» в матче первого тура чемпионата Германии.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу мюнхенского клуба. Левандовски в этом матче оформил гол, реализовав пенальти, а также дважды помог отличиться своим одноклубникам — Томасу Мюллеру и Джамалу Мусиале, отдав результативные передачи.

«Неплохое начало», — написал форвард в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что наставник «Баварии» прокомментировал разгром «Шальке».