Глушаков рассказал о выборе между «Спартаком» и «Зенитом»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о том, что ему ставили выбор между переходом в петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

По словам футболиста, у него был реальный шанс стать игроком команды из Санкт-Петербурга.

«Ой, я не знаю. Раза два-три точно было. Агенты говорили: «Есть желание. Выбирай, «Спартак» или «Зенит», — вспомнил Глушаков.

Хавбек покинул московский клуб летом 2019 года, после чего подписал контракт с грозненским «Ахматом». В конце сезона-2019/20 Глушаков покинул «Ахмат», пока он не определился с продолжением карьеры.

Ранее сообщалось, что Глушаков поделился мыслями о вероятном возвращении в «Спартак».