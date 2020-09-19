«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после разгрома «Химок»

Анастасия Мартыненко
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«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после разгрома «Химок» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась с крупным счетом 7:2 в пользу краснодарского клуба.

«К – команда», — подписан снимок, который пресс-служба опубликовала в Twitter команды.

«Краснодар» поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что министр спорта Московской области раскритиковал состав «Химок».