«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после разгрома «Химок»
Анастасия Мартыненко
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«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после разгрома «Химок» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась с крупным счетом 7:2 в пользу краснодарского клуба.
«К – команда», — подписан снимок, который пресс-служба опубликовала в Twitter команды.
«Краснодар» поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 14 очков.
Ранее сообщалось, что министр спорта Московской области раскритиковал состав «Химок».